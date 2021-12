Giuseppe Giacobazzi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figlia, vita privata, Instagram, Zelig, dove vive, biografia e carriera. Il comico Giuseppe Giacobazzi è la vittima di uno scherzo organizzato dal programma Le Iene. Il programma è in onda questa sera 7 dicembre su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Giuseppe Giacobazzi

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, è nato il 19 febbraio del 1963 ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. Ha 58 anni. All’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, quartiere di Bologna. Dopo le scuole medie, si iscrive all’Istituto Tecnico per Geometri Pacinotti di Bologna, ma non conclude gli studi. Fa il suo esordio nello spettacolo come conduttore radiofonico nel 1985 in una radio privata. Il suo primo personaggio è il tipico contadino romagnolo, il signor Giuseppe. Rimane alla radio fino al 1992.

Nello stesso periodo conosce Maurizio Pagliari, alias Duilio Pizzocchi, che lo fa esordire sul palcoscenico. Decide di aggiungere al suo personaggio il cognome e sceglie Giacobazzi, come il popolare Giacobazzi dei vini. Il suo personaggio viene quindi inserito da Pizzocchi come ospite fisso nel suo spettacolo Il Costipanzo Show, oltre ad apparire nelle emittenti locali.

Moglie, figlia, dove vive, Instagram, vita privata di Giuseppe Giacobazzi

Il comico è sposato dal 1997 con una donna di nome Roberta. I due hanno avuto una figlia, Arianna, grazie alla fecondazione assistita. “Non riuscire a procreare indebolisce l’animo, fa sentire la donna e spesso anche l’uomo aridi, li mette in contrapposizione alla natura perché, nati per dare la vita, l’uomo e la donna con problemi di fertilità si sentono inappropriati e incapaci di coronare il loro amore”, ha raccontanto Giacobazzi in un’intervista.

Il comico vive a Lippo di Calderara, in provincia di Bologna. Il suo profilo Instagram conta più di 24mila follower: giacobazziofficial.

Nel 2011 il Pm di Modena ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi per spaccio di droga nei confronti del comico. La vicenda ha avuto origine per un presunto possesso di alcuni grammi di cocaina. Giacobazzi in seguito è stato rilasciato in piena assoluzione perché il fatto non sussisteva.

La carriera di Giuseppe Giacobazzi

Giacobazzi fa il suo debutto in televisione nel 2004 come protagonista della sitcom Tisana Bum Bum. Nel 2005 debutta a Zelig Off. L’anno successivo debutta anche a Zelig Circus. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast dei comici di Zelig. Collabora inoltre con il gruppo rock-demenziale Gem Boy.

Nella stagione 2013-2014 Giacobazzi cura una rubrica nel programma di Canale 5 Verissimo. A partire dal 2010 conduce con Duilio Pizzocchi un programma radiofonico, Il Mani-comico. Nel 2021 torna ad esibirsi a Zelig.