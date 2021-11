Giuseppe Zeno chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, carriera e biografia

Chi è Giuseppe Zeno: età, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, carriera e biografia dell’attore questa sera, 22 novembre, ospite a I Soliti Ignoti – Il ritorno, quiz game condotto da Amadeus su Rai1.

Dove è nato, età, altezza e biografia di Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno è nato a Napoli l’8 maggio del 1976 (età 45 anni). E’ alto 183 cm. Cresce tra Ercolano, paese di origine della famiglia, e Vibo Marina, in provincia di Vibo Valentia. Studia all’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e si diploma come “Capitano di lungo corso”. La carriera marittima però viene in secondo piano perché il suo sogno è quello del cinema. Così frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria e poi l’Accademia d’Arte Drammatica a Varsavia.

La carriera

Dopo aver ottenuto piccoli ruoli in televisione e al cinema, a fine anni Novanta debutta in teatro dove prende parte a diverse tournée oltreoceano. Nel 2002 ottiene il ruolo di Alberto Fusaro in Incantesimo ed entra nel cast di Un posto al sole e di Gente di mare con Chiara Francini, facendosi così conoscere dal pubblico. Tra il 2006 e il 2009, con il ruolo di Santi Fortebracci in L’Onore e il Rispetto, conquista la stima e l’affetto del pubblico. Altre sue interpretazioni degne di nota sono ne Il clan dei camorristi, Il paradiso delle signore, Purché finisca bene e Tutto può succedere, al fianco tra gli altri di Alessandro Tiberi. L’ultimo suo lavoro è in Blanca, serie tv in onda sulla Rai.

Moglie, figli e vita privata di Giuseppe Zeno

E’ sposato con l’attrice Margareth Madè e insieme hanno due figlie: Angelica, nata l’8 novembre del 2017, e Beatrice nata nel 2020. La coppia si è conosciuta in occasione di un compleanno nel 2015, a Roma. C’è chi però giura che Zeno si fosse già infatuato della sua futura moglie guardando il film Baarìa di Giuseppe Tornatore nel 2009.

Sempre il gossip vuole che l’attore abbia corteggiato la Margareth Madè per diversi mesi, mandandole poesie e dedicandole canzoni, fino a quando le ha chiesto la mano a Natale 2015. Il 20 agosto del 2016 sono convolati a nozze, scegliendo Ortigia (Siracusa) per celebrare il loro matrimonio.

Giuseppe Zeno e Instagram

Giuseppe Zeno è molto attivo su Instagram, dove è seguito da circa 230mila follower con cui condivide le gioie del lavoro e della vita quotidiana. Non mancano, infatti, foto con le figlie e la moglie, l’attrice e modella Margareth Madè.