Giuseppina Torregrossa chi è: marito, figli, vita privata, libri della scrittrice, la malattia

Giuseppina Torregrossa chi è: marito, figli, vita privata, libri, malattia. La scrittrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai Uno in onda dalle 14 su Rai Uno.

Dove e quando è nata Giuseppina Torregrossa

Giuseppina Torregrossa è nata il 21 agosto del 1956 a Palermo. Ha 64 anni ed è del segno zodiacale del Leone.

La Torregrossa è una delle scrittrici italiane più amate. E’ arrivata alla scrittura solo in età adulta dopo aver studiato medicina. La scrittrice è laureata in medicina e chirurgia e specializzata in ginecologia. Ha lavorato come ostetrica al policlinico Umberto I di Roma.

Il suo esordio come scrittrice è arrivato all’età di 51 anni, nel 2007, con il romanzo L’assaggiatrice che ha avuto molto successo. Nel 2009 è poi passata alla Mondadori dove ha pubblicato Il conto delle minne. Con il monologo teatrale Adele ha vinto nel 2008 il premio Donne e Teatro di Roma. Nel 2015 si è aggiudicata il Premio Internazionale Nino Martoglio e il Premio Baccante.

Marito e figli di Giuseppina Torregrossa

Su marito e figli non abbiamo informazioni su Giuseppina Torregrossa. La scrittrice è infatti molto riservata.

La malattia: il tumore al seno

La Torregrossa è vicepresidente dell’Associazione per la lotta ai tumori al seno. L’impegno è cominciato dopo che le è stato diagnosticato un tumore al seno. La scrittrice ha raccontato che il cancro, per lei è diventato un’occasione pe ritrovare sé stessa.