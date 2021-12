Gloria Paul chi è: età, dove e quando è nata, figli, marito, vita privata, l’incidente, Piero Piccioni, carriera. La cantante e attrice è ospite a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai Uno.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Gloria Paul

Gloria Paul è nata a Londra il 28 febbraio 1940. Ha 81 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Gloria è un’attrice, cantante e ballerina britannica naturalizzata italiana. E’ arrivata in Italia a 20 anni nel 1961. Qui si è affermata da subito nel cinema e nella tv. È ricordata per il fisico da pin-up e per essere stata prima ballerina e soubrette in diverse trasmissioni di varietà.

Marito e figli, la vita privata di Gloria Paul

Ha avuto un figlio, Jason, dal musicista Piero Piccioni, con cui per molto tempo rimase legata senza mai sposarsi.

La formazione di Gloria Paul

Gloria Paul è figlia di un giornalista del Financial Times e di una cantante lirica. Fin dall’età di tre anni comincia a danzare. Frequenta poi la scuola di ballo, comincia fin da piccola a calcare il palcoscenico e cominica a vincere concorsi. Dopo aver finito le scuole superiori comincia di nuovo a studiare e inizia la carriera di ballerina nel balletto Tiller Girls a Londra. Viene quindi ingaggiata tra le Bluebell Girls al Lido di Parigi e diventa la prima ballerina della compagnia argentina Alaria Ballet.

E proprio con questa compagnia giunge a Roma nel 1961. Qui lascia la compagnia di balletto per iniziare la carriera cinematografica. Girerà in totale più di 20 film apparendo al fianco di grandi interpreti sia internazionali che della Commedia all’italiana.

La Commedia all’italiana

I film della Commedia all’italiana sono molti: con Totò ha girato Totò, Peppino e… la dolce vita nel 1961 e Don Giovannino (1967) per la tv. Ha poi recitato con Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello, Lando Buzzanca e Walter Chiari, ma soprattutto con Franco e Ciccio.

Con il duo comico ha interpretato diverse pellicole tra cui I due evasi di Sing Sing (1964), Due mafiosi contro Goldginger (1965) e I due figli di Ringo (1966), in cui si esibisce anche in un balletto.

Si afferma nelle vesti di acclamata vedette in parecchi grandi spettacoli musicali italiani, riscuotendo un grande consenso anche in teatro accanto a Renato Rascel (Enrico ’61), Walter Chiari (Buonanotte Bettina), Erminio Macario (Le sei mogli di Erminio V111), Aldo Fabrizi (Baci, promesse, carezze, lusinghe e illusion).

I film all’estero

Nel 1965 tenta la scalata a un più ampio successo nel cinema internazionale. Torna in Inghilterra e interpreta The Intelligence Men (1965) di Robert Asher, appare in due episodi del Benny Hill Show (1965) ed è poi in lizza per il ruolo di Domino nel famoso film Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono) (1965) di Terence Young, ma perde la sfida con Claudine Auger.

Il ritorno in Italia

La Paul decide di tornare in Italia dove è una mezza star e recita nella parodia di Agente 007 – Missione Goldfinger, intitolata Due mafiosi contro Goldginger, diretta da Giorgio Simonelli. A fianco ancora Franco e Ciccio.

Ci riprova nel 1970, quando a Hollywood viene scelta da Blake Edwards per la parte di Crêpes Suzette in Darling Lily. In Italia la pellicola uscì con il titolo Operazione Crêpes Suzette, favorendo così la curiosità verso il personaggio interpretato proprio dalla Paul che si produce anche in un famoso spogliarello. In questo frangente la Paul canta. Nonostante lo sforzo produttivo il film si rivelò un clamoroso insuccesso di critica e al botteghino. Per la Paul si concluse l’esperienza statunitense.

L’attrice londinese si consola con il piccolo schermo italiano. Da citare la partecipazione a Senza rete (1976) ed alcuni show con Erminio Macario. Per il Teatro Verdi di Trieste nel 1971 è Bessie Worthington in Il fiore di Haway.

Alla fine degli anni Settanta le occasioni cinematografiche iniziano a latitare, ma non scompare comunque dal grande schermo e saltuariamente recita ancora accanto al compagno di tanti film Franco Franchi, sia nella miniserie televisiva Un uomo da ridere (1980) che nell’ultimo film del comico siculo Tango blu (1989). Le sue ultime pellicole sono Fratelli d’Italia (1989) di Neri Parenti e il collettivo Esercizi di stile (1996).

Nel 1996 l’incidente in casa

Nel 1996, quando uscì il suo ultimo film, Gloria Paul rimane vittima di un grave incidente domestico nella sua casa a Roma. Un’esperienza da lei raccontata anche in una puntata del Maurizio Costanzo Show. Mentre si stava facendo la doccia, il controsoffitto del bagno cede improvvisamente, trascinando nel crollo anche un boiler che le cade sulla schiena frantumandole alcune vertebre e in più punti anche le gambe.

La colonna vertebrale è lesionata in maniera irreversibile. Si riprese dopo una lunga degenza. Da allora è costretta a vivere su una sedia a rotelle, paralizzata dalla vita in giù. In seguito riapparve come ospite in varie trasmissioni televisive, tra cui Maurizio Costanzo Show, Ci vediamo in TV e Novecento.