Gloria Radulescu chi è, età, altezza, fidanzato Daniele Di Benedetti, figli, vita privata, Il paradiso delle signore, vero nome, biografia e carriera dell’attrice. Gloria è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno (dalle ore 14:00 su Rai 1) insieme al cast de Il paradiso delle signore.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Gloria Radulescu

L’attrice è nata il 25 settembre 1991 (età 29 anni), Roma. E’ alta 171 cm per un peso forma di 53 kg. Gloria Radulescu è un’attrice italiana. E’ nata a Roma da a Roma da padre rumeno e madre italiana.

Il fidanzato Daniele Di Benedetti, i figli: vita privata di Gloria Radulescu

Gloria è fidanzata con Daniele Di Benedetti noto esperto di marketing online. Non dovrebbe essere sposata e non dovrebbe avere figli. Utilizziamo il condizionale perché è molto riservata sulla sua vita privata e non è mai al centro delle notizie di gossip.

Gloria Radulescu nel cast de Il paradiso delle signore

Nel 2018, dopo alcune apparizioni in serie tv (tra cui la presenza fissa nella prima stagione di Non dirlo al mio capo e nella quarta di Le tre rose di Eva) ottiene il ruolo di Marta Guarnieri, una giovane ereditiera degli anni ’60 nella soap opera Il paradiso delle signore.