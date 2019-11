Godfrey Gao, il modello è morto in diretta durante un reality

ROMA – Un modello è morto in diretta durante un reality. Tutto è successo a Singapore e tutto è andato in diretta sul canale Zhejiang Television.

Il modello, Godfrey Gao, 35 anni, è morto per un attacco cardiaco mentre cercava di fuggire dai membri della squadra avversaria durante una prova del reality.

Godfrey Gao, modello e attore taiwanese, molto noto in Asia così come in Canada, dove si era trasferito a vivere con la famiglia ancora bambino.

La Jetstar Entertainment, società di management che gestiva gli impegni di Godfrey Gao, ha fatto sapere in un comunicato su Weibo, la piattaforma cinese che sostituisce Twitter approvata dal Governo della Repubblica, che Gao è stato dichiarato morto tre ore dopo l’intervento dei medici.

“Nelle prime ore del 27 novembre – si legge nel comunicato – il nostro amato Godfrey è crollato sul set durante le riprese. I paramedici hanno tentato di rianimarlo ma purtroppo dopo 3 ore ci ha lasciato. Siamo molto scioccati e rattristati. Grazie amici dei media e tutti i fan per la vostra preoccupazione. Il suo management e il suo team erano presenti e la sua famiglia è stata urgentemente trasportata sul posto. Per favore, vi chiediamo di rispettare la famiglia di Godfrey in questo momento di dolore e di non disturbarli”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano, Instagram.