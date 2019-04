Gomorra 4, i fedeli del culto della Madonna dell’Arco furiosi per una scena

ROMA – I fedeli del culto della Madonna dell’Arco se la prendono con “Gomorra“. Nella quarta stagione della serie, infatti, in una scena viene rotto un quadro della Madonna Dell’Arco per recuperare alcuni panetti di droga.

L’associazione M.S.S Dell’Arco Duchesca ha espresso la sua indignazione per la scena attraverso un comunicato: “L’associazione M.S.S Dell’Arco Duchesca mostra indignazione verso la serie televisiva Gomorra per il terribile oltraggio fatto all’immagine sacra della Vergine Madonna dell’arco, poiché durante la proiezione degli episodi di ieri sera è stata trasmessa una scena in cui viene rotto un quadro della nostra Mamma Dell”Arco per poi trovare dei panetti di droga nascosti all’interno. Tutto ciò ha leso l’immagine di quasi 6 secoli di culto e tradizione trasmettendo ai telespettatori una cattiva interpretazione del culto ed un pessimo messaggio. Egregi signori di Gomorra, il culto dei fujenti è una manifestazione di fede seria e sentita e ha alle spalle secoli di storia, come in ogni contesto, società o associazione di individui c’è sempre del marcio ma non per questo siamo tutti uguali, ci sono migliaia di onesti lavoratori e devoti che manifestano la loro fede durante tutto l’anno ed aspettano Pasqua per dare la loro massima espressione di devozione”.

Fonte: FanPage.