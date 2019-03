ROMA – Salvatore Esposito ha fornito questa mattina, 28 marzo, anticipazioni su Gomorra 4 che stanno seminando il panico tra i fan. Ciro è ancora vivo? Il personaggio di Marco D’Amore rimane ancora oggi uno dei preferiti del pubblico, per questo la sua scomparsa non è stata accettata e tutti sperano fosse solo una messa in scena.

Ma cosa ha rivelato l’attore che interpreta Genny Savastano? Esposito è stato ospite del programma radiofonico Deejay Chiama Italia, su Radio Deejay, e a Linus e Nicola Savino ha rivelato una chicca. Parlando di Marco D’Amore che è passato alla regia (è uno dei cinque registi della quarta stagione), Salvatore ha spiazzato tutti dicendo: “In esclusiva diciamo che bisognerà aspettare di vedere tutta la stagione per capire se Ciro è veramente morto o no. Non una resurrezione, però chi lo sa”.

Una rivelazione che ha acceso le speranze dei fan di Gomorra. “No, non ci saranno flashback. È come dare un contentino agli spettatori. Gomorra credo sia cruda anche in questo, ti può lasciare col dubbio”, ha aggiunto ancora l’interprete di Genny.

La rivelazione sull’assenza dei flashback arriva dalle immagini televisive del programma radiofonico, così come altre anticipazioni. Esposito infatti ha aggiunto che sicuramente far vedere le bollicine mentre il corpo di Ciro sprofondava è stato un escamotage: “Bisognerà capire e vedere”. (fonte: Radio Deejay)