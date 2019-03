ROMA – Salvatore Esposito è il Gennaro Savastano della serie di Gomorra. Uno dei protagonisti della serie cult di Sky, tornerà sul piccolo schermo tra poche ore (esattamente domani 29 marzo su Sky Atlantic ndr) con la quarta serie della saga sulla camorra.

Lontano dal set, l’attore napoletano è stato fotografato inseme alla fidanzata Paola Rossi e mostra il suo lato più tenero. Lo spietato Gennaro Savastano è stato sorpreso da Chi mentre, fra baci e abbracci, passeggia per la Capitale assieme alla sua fidanzata a cui regala anche un mazzo di fiori. I due stanno insieme da cinque anni e sembra che presto si sposeranno.

Riccardo Tozzi di Cattleya che produce Gomorra con Sky e Fandango in collaborazione con Beta Film, a novembre scorso aveva raccontato: ”Questa sarà la stagione degli spaesamenti perchè i protagonisti non si troveranno più nei loro luoghi abituali e vivranno esperienze di grande intensità emotiva”.

“Genny è sopravvissuto alla morte dell’amico e fratello Ciro ”si deve adeguare ad un nuovo modello di male”, aveva spiegato Salvatore Esposito. ”Insieme alla moglie Azzurra – aveva detto Ivana Lotito che le dà il volto – iniziano ad intraprendere un nuovo business, si spostano su un terreno professionale diverso”.

Li incontreremo in questa nuova serie a Londra, ”che è la scelta ideale per spostare l’attenzione sul futuro del business europeo e mondiale. Una situazione in cui i personaggi si troveranno immersi nel male e nella consapevolezza che il male è ovunque. Poca violenza? Scuramente qui ci sarà anche una violenza diversa, fatta da personaggi che magari non uccidono direttamente ma portano le persone a suicidarsi”.

”Napoli comunque rimane protagonista assoluta – aveva continuato a spiegare a novembre Salvatore Esposito – ora siamo al Vomero ma il cuore della serie rimane nella periferia, nelle stesse location degli anni passati abbiamo girato tanto anche lì. Ma Genny, appunto, sarà anche altrove”.

Fonte: Chi