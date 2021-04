Grace Ambrose chi è, fidanzato, Instagram, data di nascita, Il Paradiso delle Signore, origini

Chi è Grace Ambrose, fidanzato, profilo Instagram, data di nascita e origini dell’attrice de Il Paradiso delle Signore. Grace Ambrose è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Data di nascita e origini di Grace Ambrose

Grace Ambrose, nome completo Grace Eleanor Ambrose nasce a Roma nel 1996 e ha ventiquattro anni di età. L’attrice Grace Ambrose è di origini anglo-americane: la madre infatti è statunitense mentre il padre ha origini britanniche.

Si appassiona al mondo della recitazione a soli 8 anni, dopo aver visto lo spettacolo teatrale di un amico e i genitori decidono così di esaudire il suo desiderio iscrivendola a un corso di teatro. Da quel momento Grace Ambrose non ha più lasciato la recitazione, sebbene abbia iniziato a vederla come una possibile carriera soltanto dopo aver finito le superiori.

Grace Ambrose, fidanzato e profilo Instagram

Dopo aver visto le origini vediamo ora il fidanzato e il profilo Instagram di Grace Ambrose. Per via delle sue origini, Grace Ambrose è madrelingua inglese, inoltre sa parlare il francese e lo spagnolo. L’attrice è anche una sportiva: pratica il tennis, il nuoto, il pattinaggio sul ghiaccio e a rotelle. Qui il suo profilo Instagram. Della sua privata al momento si conosce davvero molto e non sappiamo se abbia un fidanzato oppure se sia single.

Oltre al Paradiso delle Signore, Grace Ambrose ha avuto anche altre esperienze televisive e al cinema come per esempio nel film Compromessi Sposi, in cui recita da protagonista al fianco di Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Nel 2019 ha recitato invece nel film di Ficarra e Picone, Il primo Natale, anche qui con una parte centrale.