Grande Fratello Vip, la Lessa contro Antonella Elia: “Ha detto ti spezzo in due”. Signorini: “Non è vero, ecco le prove”

OMA – Venerdì 21 febbraio appuntamento con il Grande Fratello Vip. La puntata si apre con le presunte parole che Antonella Elia avrebbe pronunciato contro Fernanda Lessa. La brasiliana è infatti convinta che la Elia abbia detto “ti spezzo in due brasiliana pazza”. Con lei, a pensarlo ci sono anche Fabio Testi e Andrea Montovoli.

Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini decide di mandare in onda un filmato che mostra il punto incriminato, quello in cui la Elia avrebbe “minacciato” Fernanda.

Ascoltando quanto accaduto si scopre tuttavia che le parole non sono le stesse dette dalla Lessa: “Se vengono fuori ti aprono in due bella brasiliana” è quello che ha infatti detto Antonella. Il riferimento è ai confessionali della Lessa non mostrati in tv.

Signorini, dopo aver fatto ascoltare le parole non può far altro che ammunire non solo la Lessa per la falsa versione, ma anche tutti quelli che hanno detto di aver ascoltato le presunte parole incriminate dette da Antonella.

Fonte: Grande Fratello Vip