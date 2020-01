ROMA – “Siate più gentili, la gentilezza vince sempre”. Sono queste le parole scelte da Luca Zocchi, il marito di Ferdinanda Lessa, la modella italo-brasiliana che sta partecipando al Grande Fratello Vip. Zocchi è entrato a sorpresa nella Casa durante la puntata di lunedì 27 gennaio, ed ha voluto lanciare un messaggio agli altri concorrenti. Solo chi passa determinati periodi bui può capire il dolore, ha detto Luca, aggiungendo che a volte si tende ad attaccare senza conoscere davvero la persona e i suoi momenti di fragilità.

Le parole di ZucAggiungi articolochi sono riferite ai concorrenti che in queste settimane hanno discusso con Ferdinanda. Su tutti Antonella Elia: tra le due donne infatti, nella Casa spesso sono volati stracci.

Il Grande Fratello Vip ha voluto regalare questo momento speciale alla modella a sua insaputa. Fernanda, come lei stessa ha raccontato, ha alle spalle un trascorso legato alla dipendenza dagli alcolici e dalle droghe: ora è pulita proprio grazie al suo attuale marito. Nella Casa, la Lessa ha quindi più volte parlato del suo grande amore per Zocchi e di quanto le mancasse. Nel corso della settima puntata del reality, Alfonso Signorini ha prima mostrato alla modella una clip nella quale è apparso Luca intento a registrare svariate storie su Instagram dirette alla moglie. Il conduttore ha raccontato poi che il marito si è filmato tutti i giorni da quando è iniziato il Grande Fratello Vip per poter fare delle dediche romantiche. Poi c’è stata la sorpresa, con Luca che è entrato nella Casa per fare visita alla moglie. Il momento è stato davvero toccante ed ha commosso tutti gli inquilini.

Commozione anche per il pubblico in studio e per i due opinionisti. Wanda Nara ha pianto ed ha avuto delle belle parole sull’amore. Pupo ha invece affermato di comprendere la Lessa e di quanto sia difficile liberarsi dalle dipendenze.

Fonte: Grande Fratello Vip