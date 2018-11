ROMA – Baci alla luce del sole tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Dopo settimane di tira e molla è finalmente sbocciato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Galeotto fu uno striscione che è volato sulla casa più spiata d’Italia: “FG tremano le gambe mentre il cuore ride”, c’era scritto citando una nota canzone di Arisa. Il gesto romantico ha commosso Giulia e fatto sciogliere pure Francesco che, tra i due, è quello che ha sempre mantenuto un po’ di più le distanze.

Alla fine, dinanzi al tifo dei compagni, Monte ha colto l’iniziativa e le ha dato un tenero bacio. Il primo alla luce del sole, dopo quelli nascosti sotto al piumone. Il tira e molla sentimentale tra l’ex tronista e la modella ha appassionato i telespettatori fin dalle primissime puntate di questa edizione. Nonostante coninuino a battibeccare spesso, il feeling è evidente. Anche per la velocità con cui tornano sempre a fare pace.

La domanda ora sorge spontanea: è questo il segno che finalmente la liaison è pronta a decollare? O è forse il preludio di un nuovo litigio? Quel che è certo è che i due hanno finalmente capito di non doversi nascondere. Motivo per cui lo stesso Alfonso Signorini li aveva pubblicamente sgridati in puntata: “Non potete innervosirvi se vogliamo sapere di voi, siete al Grande Fratello se volevate la privacy ve ne stavate a casa vostra”. Dal pubblico si è levato un fragoroso applauso.