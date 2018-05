ROMA – Al termine di Striscia la Notizia questa sera andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2018. Come sempre a condurla ci sarà Barbara D’Urso, insieme agli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.

Questa sera, come già annunciato nei giorni scorsi, ci saranno due nuovi ingressi, il Ken umano e Marco Ferri.

Rodrigo Alves è un imprenditore brasiliano noto per essere stato soprannominato il “Ken umano” per via della sua somiglianza con il fidanzato di Barbie, ottenuta attraverso decine di interventi di chirurgia plastica.

Il “Ken umano” entrerà come nuovo concorrente forse al posto di Baye Dame e ancora non si sa se la scelta è temporanea oppure no. Ferri sarà invece la sorpresa poco gradita per Aida Nizar (i due si sono conosciuti al Grande Fratello spagnolo) e i loro rapporti non sono per niente idialliaci.

Per quanto riguarda il televoto a rischio uscita, stasera sono: Aida, Alberto, Luigi e Simone.