ROMA – Il casting per il Grande Fratello 16 è iniziato. L’annuncio è stato dato da Barbara D’Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque di giovedì.

Chiunque volesse partecipare a questo famoso reality ha la possibilità di farlo. La selezione si svolgerà in tutta Italia. Queste le parole di Barbara D’Urso: “La squadra del Grande Fratello è già al lavoro per cercare i nuovi inquilini attraverso tutti i canali possibili, dalle piazze delle città ai social network. Le modalità per partecipare ai casting sono presenti sul sito ufficiale del programma”.

Nel dettaglio, il sito ufficiale del Grande Fratello spiega la modalità ufficiale che prevede l’invio di un videoprovino, tramite Whatsapp, della durata massima di 2 minuti al numero 3493286899. Ovviamente è opportuna una breve presentazione: nome, cognome, età e città.

La seconda modalità, quella che prevede dei gazebo nelle piazze italiane, partirà tra poche settimane. Per quanto riguarda il videoprovino, bisognerà spiegare in poche parole chi è il concorrente che vuole partecipare in modo da far capire le proprie caratteristiche principali. Alla fine del video, si dovrà aggiungere la liberatoria pronunciando in video il testo sottostante: “Io sottoscritto NOME COGNOME nato a XXX il GG MM AAAA, dichiaro di aver preso visione della liberatoria e informativa privacy di EndemolShine Italy sul sito ufficiale del Grande Fratello e di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente video per le finalità descritte in tale informativa”. Alla fine bisognerà ripete nome, cognome e numero di telefono.