ROMA – Cristiano Malgioglio attacca su Instragram il concorrente del Grande Fratello 16 Gennaro Lillio. Il ragazzo napoletano viene definito dall’opinionista “un giocatore furbo e astuto”.

D’altronde non è la prima volta che Malgioglio attacca Lillio. Cristiano non ha mai nascosto di preferire altri concorrenti tra cui, Martina Nasoni e Michael Terlizzi attaccando, allo stesso tempo, anche un’altra concorrente: si tratta di Francesca De Andrè, definita durante l’ultimo appuntamento con il reality “una vergogna per tutte le donne”.

Quello che non va proprio giù all’opinionista è il rapporto tra lui e Francesca De Andrè,vista come una presenza decisamente ingombrante. A far arrabbiare Malgioglio è stata la lite furibonda che hanno avuto i due ragazzi e la successiva riappacificazione avvenuta nell’arco di appena un giorno.

Malgioglio ha confermato i suoi dubbi, sostenendo che Lillio si farebbe umiliare dalla De Andrè per fare la parte della vittima e vincere, in questo modo, il reality. Per questa ragione, Lillio sarebbe un “astuto giocatore” che utilizza una tattica che Malgioglio non sembra approvare.

Fonte: Grande Fratello