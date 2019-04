ROMA – Nella Casa del Grande Fratello 2019 c’è anche Ivana Icardi che manda subito una bordata a Wanda, la moglie e manager di suo fratello Mauro che gioca nell’Inter.

Ivana ha già partecipato all’edizione argentina del Grande Fratello. Per questa ragione darà sicuramente del filo da torcere agli altri concorrenti. Si tratta senza dubbio di uno dei personaggi dello show più attesi: la dimostrazione arriva anche da queste battute iniziali.

Nella scheda di presentazione, Ivana ha fatto capire di provare molta rabbia nei confronti di Wanda Nara.

Già in passato, tra le due donne ci sono stati attacchi durissimi. Nella sua prima intervista concessa all’interno del programma dopo il suo ingresso, Ivana ha detto: “Vorrei vedere di persona mia cognata Wanda per dirle alcune cose che vorrei dirle da tantissimo tempo. Può essere che prendendo parte a questo programma e vedendomi tutti i giorni si ricorderà di me dal momento che ultimamente pare che non si ricordi di me”.

Fonte: Grande Fratello