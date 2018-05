ROMA – Aida Nizar ne ha per tutti al suo rientro nella Casa del Grande Fratello 2018. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] “Siete la vergogna dell’Italia – esordisce la spagnola – Sono contenta di aver lasciato questa casa, fuori c’è gente solare, entusiasta. Io ho capito perché mi hanno votato per uscire: volevano proteggermi da questo gruppo terribile”.

Dopo il discorso generale, scoppia la lite con Alberto Mezzetti prima e con Lucia Bramieri poi: “Sei invidiosa di me perché io sono una bellissima donna” sbotta Aida, che poi continua: “Un giorno ti guarderai e ti vergognerai davanti allo specchio”. La lite si infiamma, ma è Barbara D’Urso a richiamare Aida all’ordine, invitandola ad uscire. Invito che Aida non ascolta, facendo infuriare Barbara D’Urso che alla fine la richiama con durezza.

Poco prima, quando ancora era in studio, Aida Nizar svela un possibile retroscena su Luigi Favoloso: “Ho la prova del call center di Luigi Favoloso”. In settimana infatti c’è stata una polemica legata a un amico di Filippo a cui durante la diretta questo e Favoloso si siano riferiti per cercare di salvarlo dal televoto proprio contro Aida Nizar.