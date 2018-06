ROMA – Altra battuta spinta e sgradevole al Grande Fratello di Barbara D’Urso. Dopo una lite tra Lucia Bramieri e Danilo, Alberto Mezzetti ha cercato di tranquillizzare l’amico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] facendo una battuta sconcertante: “Se tu dici quella cosa a mia madre, le dici mi ubriaco e ti tro*bo, mia madre te dice ma magari che ce l’ho secca”.

Grande Fratello 2018, questa sera la finale

In finale, questa sera 4 giugno, quattro concorrenti: Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando ai quali si aggiungerà ufficialmente il quinto dopo l’esito del televoto tra i due nominati, Alberto Mezzetti e Veronica Satti. Come consuetudine, i bookmakers hanno già un idea precisa sul probabile vincitore: Alberto, il “Tarzan di Viterbo” dai lunghi capelli biondi, è il concorrente il più quotato per la vittoria. A seguire, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, Simone Coccia al quale si aggiungono, con più distacco,Matteo Gentili e Alessia Prete. All’ultimo posto e quindi la meno quotata per la vittoria finale, la commessa romana Lucia Orlando.