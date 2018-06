Grande Fratello 2018, la finale: streaming e diretta

ROMA – Questa sera, lunedì 4 giugno, andrà in onda a partire dalle 21,25 la finale del Grande Fratello. La puntata, come sempre, sarà trasmessa su Canale 5 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Sul sito ufficiale di Mediaset sarà possibile seguire la finale in diretta streaming (basta soltanto registrarsi con alcuni semplici passaggi). Questo il link per vedere la diretta streaming della finale del Grande Fratello.

I finalisti sono Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete, Lucia Orlando e uno tra i due nominati, Alberto Mezzetti e Veronica Satti.

Il vincitore si aggiudicherà un premio finale di 100 mila euro.

I favoriti per i bookmakers.

A poche ore dalla finalissima del Grande Fratello, questa sera – lunedì 4 giugno – in diretta su Canale 5, la voce scuote il reality di Barbara D’Urso. Già, ci sarebbe già un vincitore. Almeno secondo i bookmakers, che non hanno dubbi. Per Sisal Matchpoint il grande favorito è Alberto, dato come vincitore con 2.75, seguito da Simone Coccia a 3.00, Matteo Gentili a 3.25, Alessia Prete a 4.00, Veronica Satti a 12.00 ed infine Lucia Orlando a 20.00. Ci avranno preso? Tra poche ore la sentenza…