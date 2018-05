ROMA – Dopo la sorpresa di Stefania Pezzopane a Simone Coccia Colaiuta, nella casa del Grande Fratello [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] c’è stato il faccia a faccia tra Luigi Favoloso e Nina Moric.

La Moric pochi giorni fa aveva detto di non riconoscere più il suo compagno da quando è entrato nella casa.

“Sono qui perché non voglio spiattellare sulla mia intimità. Voglio difendere la mia dignità” ha detto la Moric a Luigi appena entrata nella casa. “Mentre tu facevi i tuoi sporchi comodi, raccontando vita, morte e miracoli sulla nostra storia, tu cosa hai fatto. Chi sei? Io non lo so chi sei. Non so nulla di te. Sto guardando una persona che non riconosco. Perché sono qui, nemmeno io lo so. Sono stata subissata di ingiurie e falsità, le bugie sui social e offese. Mi sono solo difesa. Voglio dirti una cosa. Io da 4 anni, vivo in un incubo, un’ingiustizia giuridica, morale. La cosa che mi ha ferito di più è che, da un anno e mezzo fa, non mi dai più attenzioni. E’ arrivata quella telefonata ingiusta”.