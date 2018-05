ROMA – Simone Coccia Colaiuta ha ricevuto la visita a sorpresa nella casa del Grande Fratello della sua compagna, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] la parlamentare Stefania Pezzopane.

Simone, su invito di Barbara D’Urso, si è prima recato nella Mistery Room. Piange nel vedere le immagini della compagna Stefania: “E’ l’amore della mia vita”. La D’Urso gli fa credere che la senatrice non ha particolarmente gradito alcuni comportamenti dentro il loft. Scorrono le foto e parole più belle del loro amore. Poi la sorpresa.

“Avevamo deciso che non sarei potuta venire. Poi ho preso un’altra decisione. Ormai è un mese che non ci vediamo e sentiamo. Il tuo telefono è fermo a quella domenica mattina in cui sei partito per Roma. Ho seguito e sono sempre col batticuore perché il tuo ingresso nella casa ha scatenato tante cose – ha detto la Pezzopane -. Molte cattiverie. Cadute di stile, stupidaggini, bugie, menzogne. Ma Simone non è quello che raccontano alcuni. Simone è quello di casa. Quello che scrivo il cartello. Fai delle cose semplici ma molto belle. Non so quante donne hanno avuto l’occasione di incontrare un uomo semplice, diverso da me. Ma non per questo, questo amore non merita rispetto. Simone, da quando sei entrato qui, tutti si sono scatenati. E c’è tanta gente che ti vuole bene. Ma io continuo ad amarti, tua mamma e tuo figlio Loris continuano ad adorarti. Ti aspetto. Io guido la sfida delle piccolette, ad essere più intellingenti. Chi è diverso è bello ugualmente. Semmai è brutto è chi non accetta quella differenza, diversità. Ha bisogno di una terapia. Fai divertire le persone, hai un’energia straordinaria, simpatia innata. lascia stare chi usa modi bruschi, violente. Non ti far provocare. Io ti amo tanto e so che mi ami tanto”.