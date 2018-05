ROMA – Luigi Favoloso ha abbandonato il Grande Fratello per sua scelta, ma poco dopo Barbara D’Urso, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] dopo aver riunito tutti i coinquilini, ha ripreso il concorrente per aver indossato nella notte una t-shirt bianca con su scritta una frase sessista. E per questo è stato squalificato dal reality.

“Luigi hai fatto un’orrenda scritta sessista su una maglietta con un rossetto rosso – ha detto la D’Urso -. E sei andato in giro per casa. L’hai indossata. Sei stato ripreso una volta, una seconda volta quando hai preso in giro la Pezzopane, questa terza volta, è ancora più terribile delle altre. Vieto chiunque di raccontare questa espressione sessista. Non ne voglio sapere. Il Grande Fratello ha deciso un provvedimento. Sei ufficialmente squalificato”. E dallo studio Aida Nizar ha esclamato: “Il Cielo guarda, grazie mio Dio. Sei un diavolo”.