ROMA – Il famoso dietologo Alberico Lemme è entrato ieri sera, 15 aprile, nella casa del Grande Fratello. E a distanza di poche ore dal suo ingresso ha già litigato con Valentina Vignali. L’uomo ha fatto delle rivelazioni che hanno lasciato di stucco gli altri inquilini, raccontando non solo che la nascita dei suoi figli non gli ha provocato nessuna emozione, ma anche che se venissero a mancare non gliene importerebbe nulla.

“Quando è nata mia figlia tutti mi dicevano ‘Vedrai che bella emozione’, ‘Vedrai che gioia’, poi lei è nata e io invece, nonostante avessi anche assistito al parto, non ho provato assolutamente nulla. L’ho presa in braccio, la guardavo, ma nulla, passava il tempo, io la guardavo e mi chiedevo ‘Ma se morisse, mi dispiacerebbe?’ e mi rispondevo sempre di ‘No’. Mi sono posto la stessa domanda per tanto tempo ma la risposta rimaneva sempre la stessa. Lo stesso è successo anche con il secondo figlio. Io li ho cresciuti dicendo loro che se fossero morti non me ne sarebbe fregato niente”.

Parole che hanno mandato su tutte le furie la Vignali. “Mi fai schifo, ti rendi conto di cosa stai dicendo in televisione? Ci guardano milioni di persone. Mi sta salendo il vomito… Chi ti permette di dire queste cose in televisione?”. Dopo questo accesissimo scontro la giovane, con le lacrime agli occhi, si è sfogata con gli altri inquilini della casa, asserendo senza tanti mezzi termini: “Non deve più tornare qua perché gli metto le mani addosso… Non me ne frega un caz** anche se lo ha detto per scherzo… Ci deve essere un limite alle provocazioni. Questo è proprio una me**a. Vomitevole e pazzo…”.

A quanto apre Valentina Vignali non è stata la sola a indignarsi. Anche il popolo del web si è scagliato senza indugio alcuno contro Lemme, chiedendo addirittura agli autori di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Molti, infatti, hanno chiesto la sua immediata espulsione. (fonte MEDIASET PLAY)