ROMA – Alberico Lemme è il nuovo protagonista del Grande Fratello. Il farmacista, autore di diete seguite da diversi vip come Flavio Briatore, è appena entrato nella Casa e ha già messo tutto in riga. “Ritenzione idrica? E’ ciccia”, ha detto agli inquilini del reality show, commentando la loro alimentazione troppo ricca, a suo dire, di carboidrati.

Lemme si è messo subito al lavoro anche per aiutare i concorrenti nella lista della spesa. Il budget è piuttosto limitato, venti euro a persona, e così non è sempre facile scegliere cosa comprare. Tra i consigli di Lemme quello che riguarda le mele, da evitare perché “fanno ingrassare”, sostiene, dicendo che proprio per questo motivo i contadini le danno da mangiare ai maiali. Il farmacista ha invece consigliato di comprare limoni e zucchine, oltre a molte uova e lenticchie.

Alla fine della seconda puntata, andata in onda lunedì 15 aprile, in nomination sono andati Serena, Ambra, Enrico, Gianmarco.

Diversi i colpi di scena. Uno riguarda le sorelle De André, figlie di Cristiano e nipoti di Fabrizio. Dopo la diffida del padre, che le sconsiglia per vie legali di “parlare del loro burrascoso rapporto”, Fabrizia ha deciso di non entrare, anche se ha motivato la scelta dicendo di sentire la mancanza del figlio di 15 mesi. Francesca è invece entrata nella casa. (Fonte: Il Grande Fratello)