ROMA – Il boa di piume di struzzo con cui si è presentata Barbara D’Urso in studio, durante la seconda puntata del Grande Fratello, non è piaciuto a molti telespettatori. Nonostante la serata di ieri, 15 aprile, il pubblico fosse concentrato sulle vicenda dell’incendio di Notre-Dame, diverse sono state le segnalazioni via social arrivate all’AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, di persone indignate per lo sfoggio di quell’ “inutile” boa di piume di struzzo.

Non tanto e non solo per la contemporaneità di quanto accadeva a Parigi, quanto, secondo chi ha protestato, per il “cattivo messaggio” dato dalla conduttrice di una trasmissione che già in passato aveva avuto punte di criticità in merito al rispetto per gli animali a partire dalla scorsa edizione del Grande fratello Vip quando un concorrente (Filippo Contri) si era distinto per il suo intervento raccontava di come picchiasse il suo cane.

Ora il caso di Barbara D’Urso con le piume di struzzo pare destinato a riaccendere subito le polemiche attorno anche a questa edizione del Grande Fratello. “Ci auguriamo che Barbara D’Urso abbia usato le piume finte anche se secondo molti dei nostri segnalatori le piume attaccate al suo vestito sono parse vere – dice Lorenzo Croce presidente di AIDAA – restiamo in attesa di una spiegazione da parte della conduttrice e la invitiamo per il futuro a evitare simili imbarazzanti costumi di scena, che oltre a renderla abbastanza ridicola”. (fonte AIDAA)