ROMA – Cristiano Malgioglio lo aveva detto: “Dentro la casa ci sono tre gay, anzi tre e mezzo. Ogni mamma conosce le sue figlie”. Anche se appena iniziato, il Grande Fratello 2019 ha visto già il secondo coming out. Il primo era stato Cristian Imparato che aveva rivelato di essere gay e di volere un figlio.

Ieri, 11 aprile, un altro inquilino della Casa si è raccontato a cuore aperto: “Sono bise**uale, mi garbano sia gli uomini che le donne…”. A fare coming out è stata Erica Piamonte, la 30enne di Campi Bisenzio (Firenze), ex ragazza immagine e oggi commessa. Erica, però, avrebbe specificato: “Chiaramente, le donne le vedo come, tra virgolette… Io ho la visione tradizionalista (…) Mi garbano gli uomini nel senso che, se mi immagino fidanzata, io mi immagino fidanzata con un uomo. Però a me piacciono anche le donne. Io so che è così. Comunque la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta”. Sarà lei il mezzo di cui parlava Cristiano Malgioglio? (fonte MEDIASET PLAY)