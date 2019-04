ROMA – Barbara D’Urso ha mostrato a Cristian Imparato i video nei quali Guendalina Tavassi sostiene di essere in possesso di prove che dimostrerebbero i ritocchi estetici del concorrente del Grande Fratello 2019. Il cantante ha replicato attaccando l’ex gieffina. Il tutto è accaduto durante la diretta del Grande Fratello di ieri sera, martedì 23 aprile.

“La dottoressa di cui parla non esiste! Ma che video ha? Me li fate vedere? Non querelo nessuno, lo giuro. Me li portate? Che poi non è nemmeno vero che a 15 anni volevo fare una foto con Guendalina. Questa spara a zero solo per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare che parlo di lei. Stia a casa a massaggiarsi il cu*o, che è l’unica cosa che sa fare. Cerca solo spazio in tv. Che poi si confronta con me? Io ho cantato e ho fatto emozionare la gente. Questa che ha fatto? Io ho visto dei video suoi dove lei sta stesa su dei materassi che la massaggiano e dei selfie molto volgari”.

Pochi minuti dopo Guendalina Tavassi ha risposto con una serie di storie su Instagram: “Ma allora lo sa chi sono, se mi dice che mi riprendo il cu*o! Cioè è un bugiardo, è ufficiale, lo uccido. Invidioso e cattivo, cioè ci vuole una vena artistica per riprendersi il cu*o come faccio io, mica è da tutti, caro Cristian Impunturato”. (fonte MEDIASET PLAY – INSTAGRAM)