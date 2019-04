ROMA – Tempo di confidenze e lacrime al Grande Fratello 2019. Erica Piamonte è stata la protagonista di una confessione intima durante uno sfogo con alcuni suoi coinquilini.

Parlando con Francesca De André, Erica ha raccontato di aver un rapporto molto difficile con i genitori, dai quali non si sente accettata.

“Io e loro abbiamo un rapporto bellissimo fino a che non si parla di me. Se si parla del più e del meno, si ride e si scherza. Ma io penso che sia una cosa superficiale”, ha detto la giovane concorrente del reality show Mediaset, spiegando che suo padre non approva i suoi tatuaggi: “Il mio babbo pensa che ogni tatuaggio che faccio lo faccio per fargli male perché so che lui li odia”, ha detto Erica tra le lacrime, consolata da Francesca De André, che ben sa cosa significa avere un rapporto difficile con il proprio padre.

Erica ha poi spiegato di non riuscire nemmeno a dire “ti voglio bene” ai propri genitori: “Io non riesco nemmeno a salutarli in telecamera. Perché? Non è una cosa normale. Ma io non ci riesco”. (Fonte: Grande Fratello 2019).