ROMA – Colpo di scena nella casa del Grande Fratello 2019: Fabrizia De Andrè non sarà una concorrente della seconda edizione. La figlia di Cristiano ha rinunciato al suo Gf perché in questo periodo di isolamento ha sentito fortemente la mancanza del figlio. L’unica a entrare nella casa sarà sua sorella Francesca.

“Io – queste le parole di Fabrizia mentre spiegava a Barbara D’Urso la sua decisione – posso dirti che in questi giorni in isolamento ho avuto modo di pensare e ho vissuto anche momenti di preoccupazione ma non per la diffida di mio padre che, come sempre, si commenta da solo; la preoccupazione viene dal fatto che non riesco a stare lontana dal mio bambino e quindi mi sento da una lato costretta a rinunciare a questa esperienza. Spero, Barbara, che anche tu possa capire la mia posizione: sarebbe stata un’esperienza interessante e importante perché mi piace mettermi in gioco. Sicuramente Francesca la vivrà al meglio nonostante la mia assenza”.

“Accetto sempre ben volentieri le sfide – le parole di Francesca De Andrè –. Non mi spaventa per niente, come non mi spaventa quelle che mi ha già fatto. Non mi crea alcun tipo di preoccupazione, anzi mi chiedo come mai questa diffida: forse c’è un po’ di coda di paglia? Non sono qui per parlare di mio padre. Mi sembra che sia lui stesso che sta dando modo di continuare con queste diatribe di cattivo gusto. Io ho sempre risposto alle accuse. Ma secondo te posso dire di no?”.

L’avventura di Francesca è poi iniziata. E la DUrso, dopo che la ragazza ha varcato la porta della casa e si è presentata ai suoi nuovi compagni, ha esclamato: “Vedo delle facce turbate!”. (fonte MEDIASET PLAY)