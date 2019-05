ROMA – E’ Francesca De André la protagonista dell’ottava puntata del Grande Fratello 2019 in onda lunedì 27 maggio. La nipote del celebre cantautore genovese, figlia di Cristiano De André, è stata al centro della scena per le sue vicende sentimentali.

Barbara D’Urso ha voluto far riflettere la giovane prezzemolina tv, che in passato è stata spesso ospite delle sue trasmissioni Mediaset, sul rapporto con Gennaro Lillio all’interno della Casa e sulla relazione ormai interrotta con Giorgio Tambellini, il suo ex.

Francesca De André ha anche incontrato la sua cara amica Alessandra, intervenuta nel reality show per spiegare meglio le dinamiche e i comportamenti di Giorgio che hanno portato alla rottura con lei. In particolare, un presunto tradimento di cui ci sarebbero anche delle foto.

“La mia relazione è andata a rotoli in modo quasi definitivo, vorrei avere più elementi per valutare”, aveva detto Francesca prima di incontrare Alessandra. E adesso bisognerà vedere che cosa deciderà di fare.

La partecipazione di Francesca al Grande Fratello è stata molto criticata anche da Dori Ghezzi, vedova di Fabrizio De André: "Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati", ha detto giorni fa.