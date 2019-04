ROMA – Primo momento di imbarazzo al Grande Fratello 2019. Protagoniste della gaffe fuori onda Valentina Vignali e Jessica Mazzoli. Mentre le due parlavano infatti, non sapendo di avere il microfono aperto, la Vignali si è lasciata sfuggire un commento che non è passato inosservato: “Alla gente gli scure**** il cervello”.

La Mazzoli, ex di Morgan con cui ha avuto una figlia, si è sfogata a lungo con Barbara D’Urso prima di entrare nella casa e appena entrata fa lo stesso con la giocatrice di basket e influencer, che ascoltando le sue confessioni si è schierata immediatamente dalla sua parte lasciandosi andare a commenti piuttosto coloriti.

La padrona di casa, tornando in collegamento con la Casa più spiata d’Italia, si è scusata con i telespettatori per la caduta di stile.

Alla Vignali è stato ricordato il brutto momento del tradimento di Stefano Laudoni: “Le corna le porto con onore. Ho scoperto di essere stata tradita tramite lei perché non brilla di intelligenza, ma non ne voglio più parlare”. Laudoni l’ha tradita con Francesca Brambilla, ex Bona Sorte ad Avanti un altro. Un rancore che però non è svanito secondo quanto detto dalla Vignali. (fonte MEDIASET PLAY)