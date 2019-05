ROMA – Doppia nomination al Grande Fratello 2019 durante la serata di lunedì 27 maggio. Dopo l’eliminazione di Serena Rutelli Barbara D’Urso ha annunciato una nuova nomination. In realtà, però, si tratta della prima nomina per chi andrà direttamente in finale.

Quattro i concorrenti che si sono sfidati: Valentina Vignali, Chicco Nalli, Gennaro Lillio ed Enrico Contarin.

I primi due concorrenti ad essere “salvi” sono Kikò ed Enrico. Gennaro e Valentina vengono invitati dalla conduttrice a raggiungerla in studio, senza salutare nessuno. Alla fine è Gennaro il fortunato che andrà direttamente in finale. (Fonte: Il Grande Fratello)