ROMA – Mauro Icardi nuovamente tirato in ballo dalla sorella protagonista nella casa del Grande Fratello 2019. Durante la diretta della seconda puntata, la ragazza ha fatto delle nuove confessioni, che hanno permesso di scoprire meglio quello che è successo prima della sua partecipazione al reality show.

“Io non sto accanto a lui chiedendogli qualcosa – ha spiegato Ivana Icardi –. Voglio dire che io non voglio benefici economici. Io, Ivana, voglio che non lavori in una lavanderia. Vorrei ricompensarla, anche mio padre. Non mi sono messa con una persona di sette anni in meno come ha fatto Wanda Nara. Se fosse stato un macellaio, non lo avrebbe mai guardato. Non voglio un euro da mio fratello, voglio il suo amore”.

Ivana ha poi confessato che Mauro non sostiene economicamente la sua famiglia, nemmeno la madre: “Prima lui aveva un rapporto totalmente diverso con la famiglia. Nessuno gli ha mai chiesto dei soldi. Lui non aiuta nemmeno mia madre”. Cristiano Malgioglio, sentite queste parole, è intervenuto attaccando il calciatore dell’Inter: “Questo non è un bellissimo esempio, che un ragazzo così ricco non aiuti la madre. Non mi piace tutto questo. I genitori devono essere aiutati. Io ho aiutato mio padre e mia madre mettendo dei badanti. Una donna che lavora in una lavanderia non è ammissibile se lui non la aiuta. Lui con tutti i soldi che ha… questo è orribile! Vuoi un consiglio mio? Non cercarlo più. Non si merita il tuo affetto”. (fonte MEDIASET PLAY)