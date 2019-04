ROMA – Martina Nasoni ha raccontato a Serena Rutelli e Valentina Vignali, compagne nella casa del Grande Fratello, la storia del suo problema al cuore. La ragazza infatti soffre di cardiomiopatia ipertrofica. “Il mio cuore si riempie di molto sangue e poi non riesce a buttarlo fuori – ha spiegato -. Con questa mia storia, io non voglio farmi compatire dagli altri. Vorrei che gli altri capiscano le cose che ho dovuto subire e che vanno sempre affrontare in un certo modo. Non bisogna mai farsi mettere i piedi in testa dalla vita. La vita è una sola. Io conosco benissimo i miei limiti e so quando mi devo fermare”.

La storia della ragazza inoltre ha ispirato la canzone di Irama "La ragazza dal cuore di latta" (in gara al Festival di Sanremo, ndr) e adesso lei vorrebbe trasmettere ai suoi compagni nella casa più spiata d'Italia, la forza necessaria per affrontare qualsiasi difficoltà: "Per me è bello ripercorrere tutto quello che è stato. Anche se è stato forte e pesante. La forza ti viene. Tante persone mi hanno chiesto se avevo paura di partecipare al Grande Fratello portando sulle spalle la mia storia. Io ho sempre risposto di no: quella che sono adesso è la parte migliore di me. Non ho nulla di cui vergognarmi".