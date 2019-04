ROMA – Confronto tra Mila Suarez e Delia Duran nella casa del Grande Fratello. La Suarez aveva attaccato Alex Belli perché convinta di essere stata tradita mostrandosi devastata della scelta di lui di iniziare subito una storia con Delia. Quest’ultima ha definito Mila “bipolare” diverse volte prima del confronto e questa sera, 15 aprile, in diretta, non ha usato termini meno offensivi.

La Suarez ha inizialmente confessato a Barbara D’Urso che Alex Belli “ormai è un capitolo chiuso” e che è sì arrabbiata ma non con Delia “perché alla fine la colpa è di Alex e non di lei”. Durante il confronto però, gli animi si sono accesi e la Duran ha usato parole molto pesanti: “Ciao Mila. Finalmente ci conosciamo, piacere. Allora, io sono venuta qua per chiarire. In primis io non sono andata a casa tua a dormire nel letto tuo. Secondo, io mi sono messa con Alex Belli un mese dopo che vi siete lasciati. Terzo, ci sono delle prove che io portato delle amiche a casa sua per sco…melo? La nostra relazione è iniziata perché c’era del feeling e non perché dovevo portargli delle donne. Mi dispiace, sei una bella ragazza. Fatti valere per quello che tu sei invece di parlare del tuo passato! Grazie ad Alex Belli tu sei qua. Io non ti ho fatto del male, non avrei fatto mai una cosa del genere mentre eravate insieme”.

Mila Suarez ha risposto a tono. “Te la sei preparata benissimo. Tuo marito mi ha raccontato tutto di com’è andato. Una donna sposata quale tu sei non fa le cose che hai fatto tu: rispetta un uomo con cui sei stata per otto anni. Io non sono come te! Gli altri dicono che tu porti a casa gli uomini per farlo divertire”. “Sono stata accusata di cose che non esistono – ha risposto Delia – e che non riguardano il mio passato, perciò devi tornare alla realtà. Io come donna ti consiglio di cambiare argomento. Fatti un esame di coscienza: perché lui ti ha lasciato?”.

“Lui – ha replicato Mila – mi chiamava al telefono, diceva ‘Salvami da lei’. Io non ho voluto più. Io l’ho bloccato”. “Perché fai la vittima, allora? Sei ancora innamorata?”, ha replicato la Duran. “Lei si fa passare come vittima per farsi popolarità. Usa l’argomento della sua relazione per essere qui!”. “Non augurerei a nessuno quello che ho passato io!”, ha sottolineato Mila a cui Delia ha spiegato che Alex si sarebbe pentito di averla conosciuta.

A questo punto è intervenuta la conduttrice spiegando che “Mila ha raccontato che stavano per fare un figlio insieme”. Delia però ha raccontato un’altra versione: “Lei ha deciso di farsi prima di l’intervento al naso e al s…no perché era la sua priorità…”. “Non è vero – ha risposto la Suarez – perché lui aveva da fare teatro per sei mesi. Io prima preferivo fare i figli e poi il s…no ma lui era impegnato”. “Ma un uomo che decide di fare il figlio con una donna – ha aggiunto la D’Urso – non è che poi può rinnegare…”. (fonte MEDIASET PLAY)