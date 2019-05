ROMA – Taylor Mega entra nella Casa del Grande Fratello 2019. La influencer e modella a sorpresa segue Vladimir Luxuria, entrata nella Casa la settimana scorsa. A svelare l’ingresso della nuova bionda inquilina è stata proprio Barbara D’Urso nella puntata di lunedì di Pomeriggio Cinque.

Questa è una delle novità più rilevanti dell’ottava puntata del reality show di Canale Cinque in onda lunedì 27 maggio. Una serata ricca di sorpresa in cui si scoprirà anche chi sarà il primo finalista.

Intanto in nomination ci sono Martina, Michael e Serena, ma dentro la casa c’è chi pensa alle nuove alleanze. Come Valentina Vignali che ha segretamente deciso che da ora in poi voterà solo le donne. (Fonti: Il Grande Fratello, Pomeriggio Cinque)