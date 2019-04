ROMA – Valentina Vignali è la terza diffidata in questa edizione del Grande Fratello. Ad inviarla, questa volta, è stata Francesca Brambilla, dopo le dichiarazioni della cestista concorrente al Grande Fratello 2019 della scorsa settimana sul tradimento dell’ex fidanzato Stefano Laudoni. Barbara D’Urso, in diretta durante la puntata di ieri sera, 23 aprile, le ha spiegato di evitare di parlare della Brambilla perché, qualora continuasse, potrebbe arrivarle una vera e propria querela. “A me questa persona suscita le stesse emozioni di un distributore di benzina” chiarisce la Vignali alla conduttrice.

Valentina Vignali è stata diffidata da Francesca Brambilla dopo che ha fatto intendere, nella scorsa puntata del Grande Fratello, che la causa della fine della sua storia d’amore con Stefano Laudoni è stata proprio la ex “Bona sorte” di Avanti un Altro.

Inoltre nella diffida la Brambilla si riserva di agire per vie legali a tutela della propria immagine personale e professionale. La ragazza non solo sarebbe infastidita da quanto detto dalla Vignali al Grande Fratello, ma anche per le continue illazioni lanciate dalla Vignali che non hanno alcun fondamento. “La invitiamo per tanto a cessare immediatamente ogni condotta lesiva dell’onorabilità della nostra assistita la signora Francesca Brambilla” conclude la diffida. (fonte MEDIASET PLAY)