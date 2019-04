ROMA – La presenza di Valentina Vignali al Grande Fratello ha fatto tornare a galla la sua storia d’amore con il cestista Stefano Laudoni. “Siamo stati insieme 5 anni – ha detto la sportiva a Barbara D’Urso – purtroppo però…”. La Vignali infatti sarebbe stata tradita dal suo ex.

La padrona di casa chiede alla Vignali come abbia scoperto il tradimento del suo compagno e la cestista e influencer lancia una frecciatina non solo a Laudoni ma anche a Francesca Brambilla con la quale Stefano l’avrebbe tradita: “È un impiccio, una storia lunga. In realtà l’ho scoperto tramite lei che non brilla di intelligenza… diciamo così… Meglio che mi fermo qui”.

Valentina e Stefano hanno riprovato a ricucire il rapporto, tornando insieme, ma tutto è comunque naufragato nonostante un viaggio romantico alle Seychelles. Oggi il cestista della Lissone Interni Bernareggio (serie B di basket) ha trovato un nuovo amore: Giorgia Crivello, ex di Valentino Rossi. (fonte MEDIASET PLAY)