ROMA – Ora è ufficiale: la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 8 aprile. Naturalmente su “Canale 5”. A condurre il reality ci sarà Barbara d’Urso. Al suo fianco, come opinionisti, la d’Urso avrà Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. In questa edizione del Grande Fratello troveremo vip e non.

Dagospia, il sito di Roberto D’Agostino, ha anche anticipato i primi quattro concorrenti: si tratta di Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di “Io Canto”), Fabrizia De André (nipote del grande cantautore) e Mila Suarez (ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e ex tentatrice di “Temptation Island” e, soprattutto, ex fidanzata di Alex Belli).

Altri nomi? Si parla di Fariba Tehrani, la mamma dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Giulia Salemi, il dietologo Alberico Lemme, anche lui già noto all’annoiato tele-pubblico pomeridiano di “Canale 5”, e Chando Erik Luna, l’ex fidanzato di Grecia Colmenares. E non è finita qui. Si parla anche di una possibile partecipazione di Domenico Ingenito, già presentato a “Pomeriggio 5” da Barbara D’Urso come il panettiere più bello d’Italia, Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari e e Biagio D’Anelli. Fonte: Dagospia.