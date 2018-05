ROMA – Anche l’acqua Santa Croce è tra gli sponsor che ha abbandonato il Grande Fratello dopo gli episodi di bullismo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La società che produce acqua minerale ha interrotto la sponsorizzazione e in un comunicato ufficiale prende le distanze dal reality show e si dissocia dai “gravissimi episodi di mancanza di rispetto verso le donne”.

In una nota, la società dell’imprenditore Camillo Colella ha spiegato che prende le distanze e si dissocia “nella maniera più assoluta, condannando fortemente i gravissimi episodi di bullismo e mancanza di rispetto verso le donne verificatisi nel corso dell’edizione 2018”.

Il sodalizio è ex concessionario della sorgente Sant’Antonio Sponga di Canistro (L’Aquila), dove ha uno stabilimento di proprietà. Attualmente l’acqua viene prodotta in Molise e a Canistro, nella più piccola sorgente Fiuggino. Già sponsor del Grande Fratello edizione ‘vip’ 2017, Santa Croce nel calcio è oggi sponsor di Fiorentina e Lazio in serie A e del Parma in serie B.

“Nel pieno rispetto della clientela e dei valori che contraddistinguono la nostra azienda comunichiamo la fine di qualsiasi rapporto di sponsorizzazione con il programma. Il nostro prodotto non può essere associato a episodi di simile gravità”.