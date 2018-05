ROMA – Lucia Bramieri è arrivata nello studio del Grande Fratello davanti a Barbara D’Urso dopo la sua eliminazione e tra gli ospiti c’era anche Aida Nizar. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le due ex concorrenti non hanno avuto un passato rose e fiori nella casa del reality show e quando la Bramieri stava per sederli, la Nizar l’ha umiliata in diretta: ha spostato la poltroncina su cui era seduta per starle lontana.

Il sito Libero quotidiano spiega che la serata è andata avanti tra il provocatore che ha accolto Lucia subito fuori dalla casa e il gesto della Nizar. una serata non esattamente esaltante per la nuora di Gino Bramieri: