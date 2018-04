ROMA – Già famosa in Spagna per aver partecipato a diversi reality come L’Isola dei famosi nel 2011 e Gran Hermano Vip nel 2017, Aida Nizar non è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello per mancanza di tempo.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La sua reazione è stata quasi isterica: “No, io devo entrare”, con la D’Urso che urlava: “Bloccatela, bloccatela…”. La spagnola non riusciva a darsi pace, tanto che Malgioglio esasperato ha chiesto di fermarla perché “insopportabile”.