ROMA – Brutto momento per Aida Nizar: la “provocatrice” del Grande Fratello è stata respinta da Alberto Mezzetti, che la vede solo come una “grande amica”, nulla di più.

Nelle prime ore dentro la casa i due concorrenti erano apparsi subito molto affiatati e tutti gli altri coinquilini avevano pensato ad un flirt tra i due. Ma negli ultimi giorni la situazione è drasticamente cambiata.

E’ stato un faccia a faccia tra i due a chiarire come stanno davvero le cose: “Fisicamente non sei il mio tipo, non c’è attrazione”, ha chiarito l’imprenditore di Viterbo. Ma Aida ha replicato: “Qualche giorno fa l’atteggiamento era ben diverso. Dicevi sempre: ‘Magari Aida si innamora di me!'”. Alberto ha negato qualunque attrazione e ha parlato di semplice amicizia: “Non c’è nessuna coppia”.

Un altro brutto colpo per la concorrente del Grande Fratello 15, dopo le polemiche e l’espulsione di Baye Dame, accusato di bullismo nei suoi confronti. Ora si dovrà vedere se il pubblico da casa apprezza la sua schiettezza e la sua tenacia o la vorrà mandare a casa.