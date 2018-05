Grande Fratello, Aida Nizar torna nella casa? Barbara D'Urso: "Per lei non è finita..."

ROMA – Aida Nizar [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è stata eliminata dal Grande Fratello. Ma Barbara D’Urso si è lasciata scappare una frase che fa pensare a un suo possibile ritorno, presto o tardi, nella casa del Grande Fratello:

“Io, come voi, amo molto Aida Nizar. E’ vero, è stata eliminata ma fa ancora parte del programma. Per lei non è finita qui“.

Intanto, e questo è sicuro, la star dei reality sarà ogni lunedì in studio, insieme agli altri concorrenti eliminati.