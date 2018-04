ROMA – Nuovo giallo al Grande Fratello. Sul web starebbe girando un video in cui la controversa concorrente spagnola Aida Nizar, insultata praticamente da tutti i coinquilini e bullizzata a tal punto da costringere la produzione a minacciare sanzioni disciplinari, viene “catechizzata” da uno degli autori e consigliata su come comportarsi in puntata.

Un po’ come quanto accaduto a Daniele Bossari nelle vesti di opinionista dell’Isola dei famosi, ma ovviamente qui lo scandalo sarebbe doppio perché a essere falsato potrebbe essere l’andamento stesso del reality e del televoto.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Nel video si sentirebbe l’autore invitare Aida a mandare un bacio virtuale a Cristiano Malgioglio, influente commentatore in studio da Barbara D’Urso.