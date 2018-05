ROMA – Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2018, la quarta per l’esattezza. Questa sera il pubblico ha decretato che il concorrente costretto a lasciare il reality è Aida Nizar, votata dal 51 per cento del pubblico.

La discussa concorrente spagnola è stata quindi eliminata: la scelta del pubblico al termine di una sfida con Luigi Favoloso. Poco prima si erano salvati Alberto e Simone, gli altri due concorrenti finiti nelle nomination e graziati dal Grande Fratello. E in nomination per la prossima puntata sono ora finiti Danilo, Mariana e Simone, che hanno raccolto dagli altri concorrenti nella Casa tre voti a testa per uno.

Che cosa è accaduto durante la puntata.

Dopo l’entrata nella Casa di Baye Dame e di Patrizia, durante la quarta puntata si è parlato del triangolo amoroso tra Matteo, Alessia, Paola Di Benedetto e Francesco Monte.

Si è parlato anche di Simone Coccia e delle accuse che in settimana gli ha rivolto la ex moglie. Coccia è stato accusato, dalla ex moglie, di non pagare gli alimenti per il mantenimento del figlio.

Poi Barbara D’Urso ha chiesto ad Aida: “Chi è Marco Ferri?” e lei ha risposto: “E’ un cagnolino che ha bisogno di qualcuna che lo porta a spasso”.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, a questo punto è entrato nella Casa: “Cara Aida, ne hai dette tante su di me, le peggio cose, raccontando anche delle menzogne. So che stai passando un periodo difficile all’interno della Casa, però vorrei che ti scusassi con me”.

Aida ha risposto per le rime: “Tu hai una donna dai sogni realizzati. Aida fa ascolti record. Tu sei un maschilista, non hai le palle per avere una donna come me nella tua vita. A te piace giocare con le donne. Aida ti ha fermato. Non sei il mio tipo”.

Prima si era parlato della marmellata che Aida ha messo sulla pizza e del litigio tra Luigi Favoloso e Danilo.

Rodrigo Alves, dopo l’eliminazione di Aida è entrato nella Casa del Grande Fratello. Si tratta del “Ken umano”: non sarà un concorrente ufficiale dato che starà solo qualche giorno a sostituire Baye Dame. I concorrenti però non lo sanno. I primi a conoscere Ken sono stati Aida e Alberto. Angelo, il Ken italiano, lo ha accolto con molto calore. Malgioglio ha scherzato con lui dicendo che è identico a Lucia Bramieri.