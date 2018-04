ROMA – Aida Nizar è l’ultima concorrente ufficiale del Grande Fratello targato Barbara D’Urso. Mentre Valerio Lo Grieco è il primo eliminato. Queste le prime novità della seconda puntata di lunedì 23 aprile.

Nonostante le rimostranze di Cristiano Malgioglio la showgirl spagnola ha preso ufficialmente posto nella casa più spiata d’Italia. Sarebbe dovuta entrare già durante la prima puntata, andata in onda lo scorso 17 aprile, ma il suo ingresso è stato poi posticipato di una settimana dalla D’Urso. Motivo? La 42enne spagnola si è presentata in ritardo davanti alla porta rossa, perdendo tempo a salutare il pubblico.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Ma chi è Aida Nizar? In Spagna è già nota al grande pubblico per la sua partecipazione, nel 2003, Gran Hermano 5, quando fu squalificata dopo aver defecato nel corridoio della casa. Nel 2007, la soubrette spagnola si è resa protagonista di altri incresciosi fatti: è stata infatti condannata a sei mesi di prigione e a una multa di 5400 euro per aver falsificato la sua carta d’identità. Insomma è una concorrente che aggiungerà sicuramente colore al format.

Brutto colpo invece per Valerio Lo Grieco, primo eliminato del reality. Secondo il 67% del pubblico è lui a dover abbandonare la casa, in favore di Filippo. Un risultato che in molti hanno visto con sospetto, criticando il tempismo del bacio tra Filippo e Lucia. Quest’ultima però difende il flirt appena nato: “Gli occhi di Filippo li guardo io”.

Il momento è difficile anche per Veronica, che a Valerio si era molto affezionata e ha reagito alla sua eliminazione cedendo alle lacrime. Il modello pugliese non sembra molto sorpreso dall’esito del televoto e si allontana senza riuscire a trattenere l’amarezza. “Questo è un programma e io non ho mai capito niente. Fate quello che vogliono vedere, non quello che volete essere” dice ai compagni, prima di abbandonare la Casa fra gli abbracci e la commozione generale.