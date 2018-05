ROMA – Aida Nizar esplode e si sfoga in giardino gridando contro gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. “Questo non è nulla, non avete visto le pa*** che ho”, ha detto la star spagnola dei reality show, che continua a creare malumori e discussioni nella casa.

Dopo l’espulsione di Baye Dame proprio per aver aggredito Aida ed essere stato accusato di bullismo, ora la Nizar si è attirata addosso l’antipatia di quasi tutti i concorrenti, che avevano cercato di abbassare i toni nei suoi confronti. E

E mentre le tensioni iniziano a salire, la Nizar promette tempesta: “Non avete visto ancora niente. Non avete visto ancora chi è Aida, le palle che ha Aida. Io non sono Simone che si fa prendere in giro. Io sono Aida, con Aida non si gioca. Invece di essere spettatore della vita altrui, sii protagonista della tua. Ma tu non hai una vita perché sei triste e cattivo, ti piace umiliare le persone. Mi hai ferito, ma tutto quello che non uccide ti rende più forte. Sono Aida Nizar, una donna venuta dalla Spagna con un grande sforzo, lasciando una vita affascinante perché mi piace lottare per il mio sogno”.

Aida è in nomination e potrebbe uscire dalla casa il prossimo martedì, ma intanto se il pubblico deciderà di salvarla se ne vedranno delle belle.