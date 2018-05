Grande Fratello, Aida Nizar: “Io sono senza mutande”

ROMA – “Io… sono senza mutande”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Aida Nizar, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, si è presentata in studio, almeno a suo dire, senza mutande.

Poi Aida, tanto per cambiare, ha iniziato il suo personale show nello studio litigando con Lucia Bramieri: “Sei una bugiarda, sei… non ho nemmeno parole per descriverti”.

Solo l’intervento di Barabara D’Urso è riuscito a calmarla. Ma prima di farcela, la conduttrice le ha tirato le orecchie: “Se non ti calmi, vado in camerino, mi cambio e ti faccio sedere io”.